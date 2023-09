O Rio Vermelho foi presenteado com um show gratuito da roqueira baiana Pitty, nesse domingo, 17. A cantora se apresentou no Largo da Mariquita, como parte da programação do Festival da Primavera, que começou no dia 9 e segue até 1º de outubro, com apresentações musicais e feiras gastronômicas na capital baiana.

A apresentação da turnê ‘ACNXX’ celebra os 20 anos do primeiro disco, da diva do rock baiano, "Admirável Chip Novo". O álbum foi lançado em 3 de abril de 2003, através da gravadora independente Deckdisc e levou a voz de Pitty para todo o país, sendo indicado, ainda, para o Grammy Latino e premiado em duas categorias do Prêmio Multishow de Música Brasileira.

A multidão lotou o Largo da Mariquita para o show da roqueira baiana, um dos maiores nomes do gênero no Brasil. Foto: Franciano Gomes | Agência A Tarde

O público vindo de vários lugares do Brasil, começou a chegar às 16:30. Foi o caso da fotógrafa Jaqueline Chica e da publicitária Mariana Bassi, que enfrentaram 10 horas de viagem, desde Ribeirão Preto, interior de São Paulo, para ver o show. "Chegamos muito cedo, estou muito ansiosa para ver Pitty", disse Mariana.

Logo após as 19h, a diva subiu ao palco e abriu o show com o sucesso admirável chip novo, transformando o público em um grande coral. A artista saudou o público presente e homenageou os artistas do cenário do rock, que em muitos momentos tem dúvidas se é possível viver de rock no Brasil.

Pitty agradeceu a todos por ter transformado o disco no sucesso nacional. "Isso aqui não foi comprado, não foi vendido. É território conquistado." E celebrou a consagração de 20 anos de sucesso diante do público da sua terra. "Finalmente rock de graça na Bahia. Isso é a realização de um sonho", disse a cantora.