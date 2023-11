Fiocruz Bahia promove feira de saúde e ciência no Parque da Cidade | A TARDE

No dia 18 de novembro, a Fiocruz Bahia vai realizar a 17ª edição do Fiocruz Pra Você, no Parque da Cidade. O evento, gratuito e destinado ao público geral, terá como tema principal a vacinação.

Na programação, está prevista a realização de ações educativas e de promoção da saúde, como vacinação, aferição de pressão e dosagem de glicemia, além de apresentação das atividades da Fiocruz e de instituições parceiras, com participação de pesquisadores, colaboradores e estudantes.

A Fiocruz Pra Você tem o apoio da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) e da Secretaria de Saúde de Salvador (SMS).