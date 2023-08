Flipelô altera trânsito no Centro Histórico até domingo

Em virtude da realização da Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), que acontece entre quarta-feira, 9, e o próximo domingo,13, o trânsito no Centro Histórico de Salvador sofrerá alterações no trânsito.

O tráfego de veículos será interrompido no Largo do Pelourinho das 19h às 22h, entre a próxima quarta-feira e o sábado. Já no domingo a interdição ocorre das 17h às 21h.

Neste período haverá instalação de barreiras móveis nos seguintes pontos:

BM 01 – Largo do Pelourinho / Rua do Tabuão / Rua Padre Agostinho Gomes;

BM 02 – Largo Terreiro de Jesus / Rua João de Deus.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai promover também o controle do tráfego de veículos, auxilio na travessia de pedestres e fiscalização para coibir a incidência de estacionamento irregular, nos seguintes locais: Praça da Sé, Largo Terreiro de Jesus e Largo do Pelourinho.