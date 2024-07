Fogo destrói galpões da Ceasinha em São Tomé de Paripe

Incêndio foi controlado por volta das 23h - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um incêndio, que atingiu a Ceasinha localizada na Rua Santa Filomena, em São Tomé de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, deixou os galpões e barracas destruídos neste domingo, 14.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. De acordo com o portal Informe Baiano, as chamas se espalharam rapidamente em virtude dos produtos inflamáveis que são vendidos. Ainda não se sabe o tamanho do prejuízo.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas no local foram próximas à residências e estabelecimentos. O incêndio foi controlado por volta das 23h e não houve feridos. As causas do incidente ainda são desconhecidas.

