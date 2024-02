Foliões causam confusão generalizada na estação do metrô; assista | A TARDE

Uma confusão generalizada foi registrada na Estação Retiro do metrô de Salvador e Lauro de Freitas, na madrugada de terça-feira, 14.

No vídeo que circula nas redes sociais, dá para ver alguns homens e mulheres fora do trem brigando com alguém que estava em um dos vagões. Um associado do bloco 'As Muquiranas' pega um organizador de fila para agredir outro folião.

A confusão aconteceu durante a madrugada, já que neste carnaval, o metrô funcionou por 24 horas, com embarque na Estação Lapa e as outras estações apenas para desembarque.

Em nota, a CCR Metrô Bahia, que administra o sistema, informou que Agentes de Atendimento e Segurança atuaram para manter a integridade física de clientes, após um desentendimento. "A situação foi normalizada com a chegada dos Agentes ao local, e os envolvidos evadiram para áreas externas da Estação", disse.