Foliões denunciam calote na entrega de abadás e camarote se defende | A TARDE

O sonho de curtir o Carnaval de Salvador em um espaço reservado e com mais segurança terminou virando pesadelo para dezenas de pessoas que compraram abadás para o Camarote Ondina. No dia marcado para a entrega das camisas a administradora de empresa, Mariana Nunes, foi surpreendida com a informação de que as fantasias não estavam disponíveis.

"Eu fui ontem (sexta-feira) pegar o abadá do Camarote Ondina, na Ticket Maker, e me informaram que hoje (sábado) poderíamos retirar. Cheguei e estava na fila quando me chamaram e falaram que o Camarote Ondina não queria liberar as camisas do Ticket Maker. Ficamos aguardando porque tinham a informação que conseguiriam as nossas camisas com outros pontos de vendas, mas não conseguiram", disse a administradora.

Para garantir o acesso, Mariana comprou abadás para ela e o marido no ano passa, ainda assim terminou sendo surpreendida com a noticia negativa. "Compramos em novembro para sair hoje e infelizmente é muito frustrante perder o carnaval. Me ofereceram outro camarote para domingo, segunda ou terça mas já estou com viagem marcada para amanhã (domingo). Então, infelizmente, passaremos esse carnaval em branco".

Ainda segundo Mariana, as empresas "O Camarote Ondina informou que a Ticket Maker vendeu além da cota disponível para eles. Que o camarote emitiu ingresso pré-venda e pediu que retirassem lá ultrapassando o número de camisas vendidas. Já a Ticket Maker disse que só tiveram problema com esse produto. Fiquei lá de 10:30 até as 14:10 em pé, esperando resolução que não foi solução que eu queria", disse ao informar que a empresa se comprometeu a devolver o valor.

Além de Mariana, dezenas de pessoas também enfrentaram dificuldade e não receberam os abadás. A Polícia Militar foi acionada para tentar acalmar os ânimos das pessoas que estavam na sede da Ticket Maker.

Por meio de nota o Camarote Ondina responsabilizou a Ticket Maker pela confusão:

"O Camarote Ondina vem se empenhando para atender com êxito todas as solicitações das empresas de venda de ingressos, repassando as solicitações de abadás com sobra e margem de segurança. A Ticket Maker foi a única empresa que apresentou problemas, pois vendeu ingressos com quantia a mais do que foi solicitado ao Camarote Ondina.

A ação não tem o aval do camarote, que em seu primeiro ano, tem zelado pela organização nas entregas e no serviço de qualidade. Todos os abadás solicitados pelas empresas de vendas foram repassados devidamente. Mas na manhã deste sábado (10), a Ticket Maker procurou a equipe do Camarote, solicitando cerca de cem camisas, mesmo sabendo que para este dia as vendas já estavam esgotadas.



Ainda, sem ter responsabilidade pelo erro, o Camarote reuniu uma força tarefa para coletar cortesias do sábado e atender, dentro do possível, aos clientes da Ticket Maker que não aceitaram o estorno da compra."



A reportagem não conseguiu contato com a TicketMaker.