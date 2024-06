Foragido armado com granada é morto em confronto com a polícia | A TARDE

Um homem com mandado de prisão em aberto foi morto durante troca de tiros com policiais, na tarde de domingo, 2, no bairro de Praia Grande, em Salvador.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), agentes da 18ª CIPM realizavam uma ronda, quando avistaram vários homens armados na Rua da Nova Aliança. Ao perceberem a aproximação dos PMs, o grupo abriu fogo contra os militares, que revidaram, dando início a uma troca de tiros.



Após tiroteio, um homem foi encontrado ferido, sendo levado de imediato para o Hospital do Subúrbio, onde não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a PM, com o homem, foi encontrada uma pistola calibre 9mm, uma granada e porções de maconha e crack.

Todos os materiais apreendidos foram apresentados na sede do DHPP, onde a ocorrência foi registrada.

