Foragido da justiça de São Paulo é preso pela PRF na BR-324 | A TARDE

Policiais rodoviários federais prenderam no final da tarde de segunda-feira, 03 de junho, na BR-324, em Simões Filho (BA), um homem procurado pela Justiça pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor praticado no estado de São Paulo. O flagrante foi registrado durante abordagem a um Renault/Logan com placas de Salvador.

Após conferirem a documentação dos ocupantes do veículo, os policiais constataram através de pesquisa nos sistemas que o passageiro, um homem de 37 anos, possuía em seu desfavor um mandado de prisão, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à POLINTER para a adoção das medidas cabíveis. A identidade do indivíduo não foi revelada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

