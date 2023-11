Força tarefa cumpre mandados contra criminosos no bairro de Valéria | A TARDE

Ações integradas entre equipes da Polícia Federal, Militar e CIvil realizam cumprimento mandados de prisão no bairro de Valéria, na manhã desta terça-feira, 14. A operação foi iniciada durante a madrugada e tem o objetivo de capturar foragidos da Justiça.

Durante as incursões, são cumpridos mandados judiciais e realizados levantamentos investigativos em campo, pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e pela Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

As ações são desenvolvidas em conjunto com o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo), Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), Rondesp/Central e Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto).

Veja o vídeo:





Alberto Maraux | SSP-BA