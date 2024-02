Fornecimento de água começa a ser reestabelecido em bairros da cidade | A TARDE

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), comunicou que começou a operação para normalizar o fornecimento de água em 27 bairros de Salvador, nesta sexta-feira, 26. De acordo com a empresa, por volta das 16h houve o retorno da energia elétrica e o serviço começou a ser normalizado.

A situação havia ocorrido por falta de energia no que é considerado o “coração” do sistema de abastecimento da capital, que opera em alta tensão. No entanto, a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) foi logo acionada.

A Embasa ainda alerta que como o retorno da água é sempre gradativo, alguns locais podem ter o abastecimento normalizado em até 48 horas. Portanto, recomenda o uso econômico da água armazenada nas caixas d’água dos imóveis.

Confira abaixo os bairros afetados:

Liberdade, Curuzu, Santa Mônica, IAPI, Pero Vaz, Cabula, São Gonçalo, Resgate, Pernambués, Saramandaia, Engomadeira, Beiru/Tancredo Neves, Arenoso, Saboeiro, Narandiba, Barreiras, Arraial do Retiro, Retiro, Doron, Cabula VI, Calabetão, Mata Escura, Jardim Santo Inácio, Sussuarana, Nova Sussuarana, Novo Horizonte.