Fornecimento de água começa a ser retomado após conclusão de obra | A TARDE

A Embasa anunciou que a tubulação de água situada na encosta do Alto da Bola, na Federação, voltou a operar após a conclusão dos reparos realizados pela Prefeitura de Salvador. Com isso, o fornecimento começou a ser retomado, de forma gradativa, nos bairros afetados pela suspensão temporária de funcionamento desse trecho da rede.

Ainda segundo a empresa, o funcionamento dessa tubulação de grande porte foi suspenso por motivo de segurança, após o deslizamento de parte do talude durante a execução da contenção com cortina realizada pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop). Com a implantação da estrutura de sustentação, foi possível retomar a operação dessa rede.

Devido à instabilidade do restante do terreno, a Embasa está monitorando a retomada com o máximo de cautela e, por isso, a regularização total do fornecimento será mais lenta do que o habitual. As áreas afetadas são: Garcia, Federação, Rio Vermelho, Jardim Apipema, Graça, Vitória, Engenho Velho da Federação, Canela, Barra, Ondina, Calabar, Alto das Pombas, Tororó, Barris e Centro.

Enquanto a situação não é completamente normalizada, os moradores podem solicitar abastecimento alternativo por carro-pipa, pelo 0800 0555 195 e pelo atendimentovirtual.embasa.ba.gov.br, com prioridade para unidades de saúde.