Salvador tem fornecimento de água interrompido; veja | A TARDE

Ao menos 15 bairros de Salvador tiveram o fornecimento de água interrompido após um deslizamento de terra durante uma obra de estabilização de encosta no Alto da Bola, também na Federação. Conforme a Empresa Baiana de Águas e Abastecimento (Embasa), uma linha de distribuição de grande porte, localizada no bairro da Federação, precisou ter a operação interrompida por causa disso.

Ainda segundo a Embasa, não há prazo determinado para reestabelecer o abastecimento de água nos seguintes bairros: Garcia, Federação, Rio Vermelho, Jardim Apipema, Graça, Vitória, Engenho Velho da Federação, Canela, Barra, Ondina, Calabar, Alto das Pombas, Tororó, Barris e Centro.

Devido ao interrompimento, hospitais e postos de saúde da região desabastecida estão sendo atendidas por carro-pipa, garante a empresa.

A Embasa ainda salientou que a religação da linha depende do fim da obra realizada pela Prefeitura de Salvador no Alto da Bola.

Já a Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop) informou que as providências para solucionar o problema com celeridade já foram adotadas desde o momento do incidente.

A empresa que executa a obra foi notificada e todo o processo da execução do projeto está sendo realizado com o acompanhamento da Embasa.