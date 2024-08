Fornecimento de água será interrompido em seis cidades da Bahia

Em Feira de Santana, o abastecimento será mantido por meio de três centros de reservação - Foto: Reprodução

O fornecimento de água será interrompido na próxima segunda-feira, 29, em seis municípios da Bahia, a partir das 8h, para realização de serviços de manutenção preventiva na estação de tratamento. A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) informou que a ação vai ocorrer nas cidades de Feira de Santana, Conceição da Feira, São Gonçalo dos Campos, Tanquinho, Santa Bárbara e Santanópolis.

Em Feira de Santana, o abastecimento será mantido por meio de três centros de reservação, mas com redução da oferta, podendo ocorrer interrupções do fornecimento em imóveis localizados nas partes altas e distantes dos centros de reservação.

De acordo com a Embasa, a previsão é que os serviços sejam concluídos ainda na segunda-feira, por volta das 14h, quando o abastecimento será retomado de forma gradativa.

A empresa orienta aos moradores o uso racional da água armazenada nos reservatórios domiciliares durante o período, evitando usos que possam ser adiados.

Como a regularização do fornecimento de água é sempre gradativa, pois é preciso encher novamente as tubulações e reservatórios, alguns imóveis podem ter o abastecimento normalizado em até 24h após a retomada da operação do sistema.