Forte tiroteio é registrado no Engenho Velho de Brotas; assista

O bairro do Engenho Velho de Brotas viveu momentos de tensão na noite desta terça-feira,5. Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ouvir diversos disparos na região do Vale do Ogunjá sentido Vasco da Gama.



Um morador da região narra que o tiroteio já durava cerca de 20 minutos e que a situação em Salvador está difícil. “Acabou Salvador", lamentou. Ainda não há informações de pessoas presas ou feridas.

A Polícia Militar foi acionada pela reportagem, mas até o momento não respondeu aos contatos.





Tiroteio durou mais de 20 minutos Reprodução | Redes Sociais