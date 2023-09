Fórum debate políticas públicas de igualdade racial em Salvador

A transversalidade das políticas públicas raciais faz parte das discussões do Fórum de Gestores Municipais de Promoção da Igualdade Racial, que começou nesta segunda-feira, 18, às 9h30 e vai até esta terça-feira, 19, às 16h30, no Hotel Bahiamar, no Jardim de Alah, em Salvador.

O Fórum é realizado pela Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi), conta com apresentações culturais, debates, relatos e grupos temáticos. Na abertura, a mesa institucional reuniu a secretária estadual de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais, Ângela Guimarães, gestores municipais de 43 municípios baianos e autoridades.

Pela tarde, foi debatido a mesa 'Os desafios para implementação do Estatuto da Igualdade Racial na Bahia'. Segundo a superintendente de Políticas da Promoção da Igualdade Racial, Daniele Costa, o fórum visa a territorialização da política da formação da igualdade racial.

“Como na Bahia nós consolidamos a partir dos municípios, que estão ali na ponta, a política se materializa nas cidades. Então nós precisamos ter uma rede de gestores municipais que implemente essa política, que tem novas ideias, porque a Bahia é muito plural, é diversificada”, destaca a superintendente.

“Então a realidade do sul da Bahia é diferente da realidade da capital, que é diferente da realidade de quem atua no oeste baiano. E ter um fórum de gestores que consolide a política pública essa é nossa principal missão aqui, é o fortalecimento dessa rede”, afirma Daniele Costa.

*Sob a supervisão de Hilcélia Falcão