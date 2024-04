Funceb oferta mais de 100 vagas gratuitas em curso de dança | A TARDE

Estão abertas as inscrições para os cursos do Núcleo de Extensão da Escola de Dança da Funceb [Fundação Cultural do Estado da Bahia]. Localizada no bairro Nordeste de Amaralina, a instituição está ofertando 150 vagas gratuitas, com opções disponíveis para os cursos de Hip Hop, Danças Urbanas, Danças Populares, Processos Criativos e Captação de Recursos. As inscrições acontecem presencialmente de 18 a 27 de março de 2024, das 9h às 11h ou das 14h às 16h.

O atendimento será realizado por ordem de chegada e as pessoas que participaram do projeto no semestre anterior, 2023.1, terão prioridade para garantir as vagas. As aulas no Nordeste de Amaralina vão de 1º de abril a 6 de junho de 2024.

Dias de aula

Às segundas-feiras acontecem os cursos de Hip Hop, das 14h às 15h30, com o professor Davi Barros; e danças populares, das 14h às 16h, com a professora Isis Carla.

Danças Urbanas, com o professor Davi Barros, acontece às terças-feiras, das 9h às 11h ou das 14h às 16h.

Já às quintas-feiras acontecem os cursos de Processos Criativos com o professor Antônio Jorge, das 9h às 11h ou das 14h às 16h; e Captação de Recursos, com a professora Júlia Santos, das 14h às 16h.

Serviços Quando: inscrição presencial de 18 a 27 de março de 2024 – das 09h às 11h ou das 14h às 16h

Onde: Centro Social Urbano, Beco da Cultura, S/N Nordeste de Amaralina Gratuito