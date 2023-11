Funcionamento do Plano Inclinado Pilar é retomado nesta quinta | A TARDE

O funcionamento do Plano Inclinado Pilar, que liga o Santo Antônio Além do Carmo à rua do Pilar, próximo à Igreja do Pilar e Santa Luzia, na Cidade Baixa, vai ser retomada nesta quinta,26, após a conclusão dos serviços de manutenção.



Testes foram realizados por técnicos da Secretaria de Mobilidade (Semob) para verificar as condições de funcionamento do ascensor. O equipamento funciona de segunda a sexta das 7h15 às 17h15. A entrada é gratuita.