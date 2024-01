Funcionária de farmácia é assaltada no plantão de Natal; veja a ação | A TARDE

A funcionária de uma farmácia localizada em Itapuã viveu momentos de medo durante um assalto registrado no início da tarde desta segunda-feira, 25, em Salvador. As imagens da câmera de segurança do estabelecimento registrou toda ação.

O suspeito chega e já anuncia o assalto. A vítima, que trabalha no plantão de Natal, logo vai em direção ao caixa e entrega todo o dinheiro que tem no caixa. Além das cédulas, o homem - deficiente físico - leva todas as moedas. Ele também pega o aparelho celular da mulher que é obrigada a ir para uma outra sala. Ele recolhe todo o valor, observa o movimento e, em seguida, vai para a mesma sala da vítima. Após alguns segundos ele deixa a farmácia.

De acordo com moradores de Itapuã, o homem que aparece nas imagens é conhecido e sempre é visto circulando no bairro. Por meio de nota a Polícia militar informou que não foi acionada para atender a ocorrência de roubo. A polícia reforça que os casos de furtos e roubos devem ser comunicados pelos canais de comunicação.

Veja o momento do crime: