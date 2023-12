Funcionário da Coelba sai de carro após acidente e morre atropelado | A TARDE

Um funcionário da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Neoenergia Coelba), morreu após ser atropelado no domingo, 17, no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu na BA-526.



A vítima, identificada como Celivaldo Oliveira Barbosa, 38 anos, teria se envolvido em uma batida com outro veículo e desceu para ver o prejuízo. Porém, outro carro apareceu e atropelou os dois. A Polícia Civil informou que "os dois motoristas envolvidos no acidente foram socorridos para o hospital". Celivaldo não resistiu e morreu. Não há informações sobre o outro motorista.

Em nota, a Neoenergia Coelba comentou o caso. "A Neoenergia Coelba lamenta profundamente o falecimento do colaborador Celivaldo Oliveira Barbosa e informa que está prestando todo o auxílio necessário aos familiares da vítima. A empresa está acompanhando a situação de perto para que as circunstâncias sejam devidamente apuradas e esclarecidas pelas autoridades competentes". A 12ª Delegacia Territorial de Itapuã investiga o caso.