Funcionário de condomínio de luxo é assassinado na frente da família | A TARDE

Um homem identificado como Carlos Alves de Oliveira foi executado a tiros nesta terça-feira, 9, no bairro de Mussurunga, em Salvador. Ele era funcionário do Condomínio Alphaville.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), o Centro Integrado de Comunicação (Cicom) foi informado da ocorrência por volta das 3h30. Ao chegarem no local, já encontraram a vítima caída e sem sinais vitais.

Carlos era morador de Mussurunga e estava em sua residência com esposa e filho, quando foi surpreendido com tiros na sua porta. Ele teria tentado fugir pelos fundos, mas foi atingido por diversos disparos nas regiões do crânio, tórax e membros inferiores.

No local do crime, foram encontrados dezenas de estojos calibres, .40, 556 e 9mm. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) compareceu ao local e realizou levantamento cadavérico. Ainda não há informações sobre autoria ou motivação para o crime.