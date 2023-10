Funcionários em postos de combustíveis aprovam assinatura da CCT | A TARDE

A assembleia dos trabalhadores em postos de combustíveis da Bahia, realizada nesta quinta-feira, 5, no Posto Mataripe, no Bonocô, aprovou a proposta apresentada pelo sindicato patronal. Foi estabelecido um acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores em Posto de Combustíveis da Bahia (SINPOSBA) e o sindicato patronal para assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2023.

Na proposta aprovada consta o reajuste com uma faixa de piso de 7%, aplicado no piso de funcionários de lojas de conveniência, vigia, servente, lavador e enxugador. Além do reajuste de 5,3% aplicados aos demais pisos e todas as funções com piso não estabelecido.

Feriados poderão ser compensados em até 15 dias ou pagos 100% e serão fornecidas três fardas e duas botas. Também será oferecido um vale alimentação no valor de R$ 420 e o pagamento do retroativo de maio a setembro do salário e vale alimentação.

De acordo com o presidente do Sinposba, Antonio José dos Santos, após uma longa campanha, agora é o momento de aguardar a assinatura da CCT, entre os dois sindicatos. Para depois divulgar a categoria nova tabela com valores referentes aos salários e demais direitos.