Funcionários paralisam atividades após morte de trabalhador no Retiro

Funcionários da fábrica de cimento Massa Fort paralisaram as atividades desta quinta-feira, 2, em protesto e luto à morte do colega Edvan Rangel Ribeiro, 33, morto soterrado por volta das 17h30 desta terça-feira, 28.

Nesta quarta-feira, 1º, o Ministério Público do Trabalho instaurou um inquérito civil para apurar as responsabilidades trabalhistas sobre o acidente.

Edvan foi atingido por um silo de cimento que desabou após a estrutura de sustentação colapsar. Ele foi sepultado na tarde de quarta-feira no cemitério de Candeias.

O procurador do MPT e coordenador regional de saúde e segurança do trabalho, Ilan Fonseca, teve acesso sobre segurança do local. "As primeiras informações dão conta de que não houve uma manutenção preventiva nos equipamentos e tudo isso com a falta de treinamento dos empregados em segurança e saúde no trabalho", disse.

Além do óbito, outros dois homens ficaram feridos durante o acidente e foram socorridos por populares. O Portal A Tarde solicitou posicionamento da MassaFort e aguarda resposta.