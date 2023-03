Fundação Lar Harmonia faz mutirão para atender 150 pacientes

O Mutirão de Glaucoma e Catarata da Fundação, Lar Harmonia , vai realizar exames gratuitos no dia 19 de março, domingo, das 7h às 14h. A marcação é realizada pelo WhatsApp (71) 9 9605-9730 . As vagas são limitadas a 150 pacientes.

O atendimento vai acontecer no Ambulatório Médico Odontológico Eurípedes Barsanulfo, na sede da Fundação, no bairro de Piatã. Serão atendidos homens e mulheres a partir de 50 anos e, havendo antecedentes familiares, pessoas a partir de 20 anos também podem fazer os exames. É necessário apresentar originais e cópias do RG, cartão do SUS de Salvador e comprovante de residência.

A Fundação Lar Harmonia presta assistência médica, psicológica, emocional e social, principalmente, às famílias carentes do Bairro da Paz, de Alto do Coqueirinho e da Baixa do Tubo. Criada em 1994, a instituição desenvolve diversos projetos sociais com parcerias públicas e privadas.

Fazem também parte das obras assistenciais o Lar de Idosos Fabiano de Cristo, que abriga os centros de convivência e de reabilitação. Além de uma escola integral, uma creche-escola, um Núcleo de Psicologia, Jurídico, de Assistência Social Francisco de Assis e uma editora e distribuidora de livros.