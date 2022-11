Furto de cabos causa lentidão na Linha 2 do metrô

Quem passou pela Linha 2 do trem do metrô, entre as estações Pernambués e Aeroporto, teve dificuldades e passou mais tempo que o normal nesta quinta-feira, 24.

Durante a tarde, os veículos chegaram a ter a operação interrompida, deixando os passageiros que estavam no interior do veículo assustados. Momentos depois, o veículo voltou a andar.

Em nota, a CCR Metrô Bahia informou que equipes de manutenção da concessionária já estão atuando para normalizar a operação na Linha 2.

Segundo a empresa, os trens estão circulando em velocidade reduzida entre as estações. Segundo a CCR, a Linha 1 não foi afetada e segue operando normalmente.

"A CCR Metrô Bahia reforça sua crença no ser humano, lamentando que ações de vandalismo tragam prejuízos no dia a dia da sociedade", diz o comunicado.

Confira um vídeo que mostra o momento em que diversos passageiros aguardavam um trem.

null Reprodução