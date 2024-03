Furto de fios foi principal crime registrado pela GCM em Salvador | A TARDE

Um balanço divulgado pela Guarda Civil Municipal de Salvador aponta que o órgão foi acionado em 182 oportunidades para furto e queima de fios de cobre. Os dados representam 20,4% de todas as ocorrências registradas em 2023 e faz do crime o líder de ocorrências entre todos os outros.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o inspetor Marcelo Silva explicou que o número de furtos de cabo em Salvador apresentaram crescimento desde a pandemia e que o material está sendo utilizado para sustentar o vício de dependentes químicos em drogas.

"Esse tipo de ocorrência, muito comum em Salvador, cresceu muito depois do advento da pandemia. O furto de ligas metálicas, cabos fios e tudo que possa ser vendido ilegalmente, como metal, em busca de um retorno que muitas vezes se diz que é para sustento do vício das drogas", disse o inspetor.

Ele aponta que existe um monitoramento da Guarda Municipal da cidade e que conta com o apoio do público, que pode entrar em contato através do disque denúncia.

"A Guarda Municipal tem monitorado esse tipo de problema, tanto que nós criamos um canal direto com a população, tendo em vista que muitos visualizam o delito e enviam essas imagens para programa de TV. Aproveitamos essa disposição que a população tem em registrar e pedimos que ela faça contato através do nosso disque denúncia, que é o 96234955, que é Whatsapp", detalha.

O número divulgado pela Guarda Municipal serve para que a população possa mandar textos pequenos, pequenas mensagens de áudio e vídeos. O inspetor pede também que se for possível, a população envie a localização exata do ocorrido para que a viatura mais próxima seja acionada.

Além do furto e queima de cabos, foram registrados 67 ocorrências de roubo, 61 de ameaças e 40 de depredação do patrimônio público entre as chamadas mais recorrentes.

Veja lista de ocorrências