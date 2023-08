GACC-BA lança 3ª Feijoada do Amor em parceria com Arena Fonte Nova

A 3ª Feijoada do Amor, evento beneficente promovido pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer – Bahia (GACC-BA), foi lançada nesta segunda-feira, 31. A feijoada será realizada na Arena Fonte Nova, no dia 16 de setembro, e terá a Banda Batifun como uma das atrações confirmadas.

Segundo o presidente do GACC-BA, Roberto Sá Menezes, os recursos arrecadados com a venda dos ingressos serão destinados à melhoria das instalações da brinquedoteca e dos 50 apartamentos da instituição que atua no combate ao câncer infantojuvenil.

Também presente no evento, Dênio Cidreira, presidente da Arena, celebrou mais um ano de parceria. “Somos mais que apoiadores. Somos parceiros engajados para que a feijoada continue sendo um sucesso absoluto e que a instituição tenha o seu importante trabalho cada vez mais divulgado e fazendo a diferença na vida de tantas famílias".

A Feijoada do Amor foi criada em 2019. Os ingressos já estão à venda no valor de R$ 160 e podem ser adquiridos na sede do GACC, localizada no bairro São Rafael e pelos telefones (71) 3399-2010 ou 3032-8856.