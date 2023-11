Ganho de tempo será de 60% com obras da Nova Tancredo, diz secretário | A TARDE

O secretário municipal de Mobilidade (Semob), Fabrizzio Müller, afirmou que o pontilhão da Rua Marcos Freire, inaugurado na manhã desta quinta-feira, 23, no Caminho das Árvores, vai proporcionar ganho de tempo de, em média, 60% para motoristas que irão pegar a Avenida Luís Viana Filho, mais conhecida como Paralela.



"Isso é muito subjetivo, depende do horário. Por exemplo, se for horário de pico ou um dia mais carregado pode demorar mais. As vezes eu faço esse percurso e demoro menos de meia hora. Acho que você pode falar de um ganho superior a 60% do tempo", afirmou Müller, em entrevista coletiva durante a inauguração do pontilhão.

Ainda de acordo com Müller, a obra inaugurada nesta quinta-feira é parte de um projeto da Prefeitura de Salvador idealizado como "Nova Tancredo Neves", e que abrange uma série de intervenções viária que visa desafogar o trânsito em um dos mais importantes centros financeiros de Salvador. "Você teve como resultado o mergulhão e a duplicação da ponta do Camarajipe, além do viaduto direcional que está sendo construído ali em frente ao Shopping da Bahia. Todas as obras, prontas em conjunto, trazem grande melhoria", concluiu.