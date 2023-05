Gasolina fica cerca de 5% mais cara em Salvador a partir desta quinta

Menos de 24h após fiscais da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), realizarem um mutirão para monitorar postos de combustíveis que não reduziram os preços médios de venda de gasolina e diesel, donos de estabelecimentos da capital baiana aumentaram valores nas bombas. A Acelen, dona da refinaria de Mataripe, atualizou os preços de venda ao distribuidor. Ou seja, isso significa um aumento de 2% no diesel e 5% na gasolina para serem aplicados a partir desta quinta-feira, 25.

Nesta manhã, o Portal A TARDE visitou alguns postos em Salvador e comprovou que alguns deles já repassaram o reajuste aos consumidores. Os preços variam entre R$ 4,89 a R$ 5,39. Segundo a apuração, os novos valores foram aplicados entre às 22h de quarta e às 9h desta quinta.

De seis estabelecimentos visitados pela reportagem, a metade já colocou em prática o novo reajuste. O posto Sumaré (Caminho das Árvores), o posto Menor Preço (na Avenida ACM) e o posto BR (Bonôco), aumentaram os preços de R$ 4,87 para R$ 5,14, (+5,5%)

Já os postos Escola da Petrobras (final da Av. Tancredo Neves), em que foi registrado o maior preço (R$ 5,39) e o Braga (Pernambués), onde o consumidor paga menos (R$ 4,89), além do posto da Petrobrás, na ACM/Rodoviária (R$ 5,04), ainda não entraram na 'onda' do reajuste.

Posto Braga, em Pernambués. ainda não reajustou preço e consumidor paga R$ 4,89 pelo litro da gasolina | Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

Na semana passada, a Petrobras anunciou a redução de 12,6% na gasolina e 12,8% no diesel. No entanto, os baianos não sentiram essa queda. No estado, as práticas de preços são diferentes, já que os preços são definidos pela Acelen.

Segundo a Acelen, os preços dos produtos produzidos na Refinaria de Mataripe seguem critérios de mercado que consideram variáveis como custo do petróleo, que é adquirido a preços internacionais, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo.

Ainda conforme a empresa, "essa política de preços transparente, a partir de uma fórmula objetiva, é homologada pela agência reguladora, que assegura previsibilidade e preços justos, visando um mercado mais competitivo no país". A assessoria de comunicação ainda afirmou que os preços seguem bem próximo dos praticados pela Petrobras.

Resposta da Acelen

Ao Portal A TARDE, a Acelen enviou nota sobre a política de preços que vem adotando na Bahia, que estaria relacionada reduções feitas em períodos recentes. Veja na íntegra:

"Nos últimos meses, a Acelen reduziu, semanalmente, os preços dos combustíveis produzidos na Refinaria de Mataripe, seguindo mercados de referência. No diesel, foram 10 reduções consecutivas, acumulando queda de 31% desde o início do ano. Já a gasolina chegou a acumular queda de 16% no mesmo período. Em relação ao GLP, que tem preço atualizado mensalmente, a redução foi de cerca de 10%, de março para maio", diz comunicado da companhia.

Mutirão do Preço Justo

Na manhã de quarta, 24, fiscais dos Procon's de todo o país, visitaram os postos para coletar os preços da gasolina e do diesel. O intuito foi verificar se os postos de abastecimento estão repassando de forma adequada as variações de preço ao consumidor final e se estão cumprindo as normas e regulamentações vigentes.

"Essas informações serão tratadas, os postos que não repassaram os descontos serão minuciosamente investigados", explicou diretor do Procon-BA, Iratan Vilas Boas, que ainda salientou que os dados coletados durante o mutirão convocado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) serão divulgados no próximo dia 30 deste mês.