Gato é resgatado com a cabeça presa em parede de imóvel na Graça | A TARDE

Um gato foi resgatado na quinta-feira, 19, pela equipe do Corpo de Bombeiros, após ficar com a cabeça presa na parede de um imóvel, localizado no bairro da Graça, em Salvador.

De acordo com informações do agrupamento, para conseguir retirar o felino, os militares tiveram que quebrar uma parte da parede. Um agente segurava o animal enquanto o outro aumentava a parte em que a cabeça estava presa.

Todo processo foi realizado cuidadosamente para não causar maiores traumas no animal. Durante a ocorrência, os bombeiros acalmavam o gato, para que não ficasse ainda mais estressado.

Após a retirada, o animal foi avaliado pelos bombeiros e estava sem ferimentos aparentes. Ele foi deixado sob os cuidados da tutora que recebeu algumas orientações.

Caso perceba algum animal com o corpo preso em algum local, é importante que os cidadãos não tentem retirar se não tiverem treinamentos adequados. O corpo de bombeiros pode ser acionado através da central 193.