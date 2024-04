Gatos de Colônia em Piatã serão realocados para a ONG Doce Lar | A TARDE

A Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) anunciou que os cerca de 300 gatos que vivem em uma colônia em Piatã serão transferidos para a ONG Doce Lar. A previsão é para o início de abril.

Os felinos abandonados na colônia de gatos em Piatã são cuidados há 12 anos por um grupo de 6 voluntários. Para suprir as necessidades, são necessários diariamente 10 quilos de ração e 300 litros de água.

Ajuda

Interessados em adotar ou realizar doações em dinheiro, ração para os gatos, podem entrar em contato pelo número (71) 99234-7625 (whatsApp) ou do perfil @coloniadegatospiata71992347625 (Instagram).

A Secis irá custear as despesas para a transferência e cuidados médicos dos animais para a ONG, além do antiparasitário, vacinas e castrações. “Aqui no Doce Lar foram reformados 10 gatis para que os 300 gatinhos tenham todo conforto”, afirma Constance Costa, proprietária da ONG Doce Lar.

“O espaço conhecido como colônia, será desmobilizado para evitar novos abandonos, bem como a aglomeração de felinos no local. A reforma será feita por diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Salvador”, afirma a titular da Secis, Marcelle de Morais.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira