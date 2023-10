Geraldo Júnior enaltece entrega de nova sede da Delegacia de Valéria | A TARDE

A Secretaria da Segurança Pública inaugura, na manhã desta quarta-feira, 11, a sede da 8ª Delegacia Territorial (DT) de Valéria. A cerimônia contou com a presença do vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior, que enalteceu a entrega do equipamento no bairro.



"Hoje mais cedo, representando o governador Jerônimo Rodrigues, ao lado do Coronel Coutinho (comandante geral da PM), formamos 500 sargentos na Polícia Militar. Aqui agora em Valéria, a entrega da nova delegacia, um investimento de mais de R$2,5 milhões de reais. Essa é a terceira etapa da requalificação da rede física, mas acima de tudo é cuidar da sociedade. Tem um simbolismo muito especial a entrega da 8ª delegacia territorial".

A unidade faz parte do Programa de Modernização das Estruturas Físicas da Segurança Pública e chega para reforçar o combate às organizações criminosas.