Gerônimo faz show em Feira Literária de colégio em Salvador

O cantor e compositor Gerônimo vai encerrar a primeira edição da Feira Literária do Colégio Manoel Devoto (FLIMD), na próxima quinta-feira,10, a partir das 20 horas, na quadra da escola, localizada no bairro do Rio Vermelho. O show é gratuito e será aberto ao público, mas a comunidade escolar tem preferência de acesso.

O compositor dos hits É d'Oxum, Eu sou Negão, Jubiabá e Lambada da Delicia aceitou fazer a apresentação gratuita porque é ex-aluno da instituição. Assim como Gerônimo, coube a outro ex-aluno renomado no meio artístico, o Maestro Fred Dantas, participar da cerimônia de abertura, realizada nesta terça-feira, 8, que contou ainda com a Fanfarra do Colégio Alfredo Magalhães, a apresentação do Grupo Poder Grisalho e a palestra do jornalista e agitador cultural Clarindo Silva, entre outras atrações.

De acordo com o diretor da escola, Luciano Eloy Alves, a FLIMD evento nasceu com o objetivo de promover um espaço para incentivar a formação de leitores na escola. "As leituras, assim como nossos mundos, são plurais. E ao falar de pluralidade pensamos aqui na produção da diferença, na visibilidade dos mais variados grupos sociais nos diferentes espaços, escolares e não escolares, e que são capazes de mudar o mundo com a leitura", declarou.

Realizada com o apoio do Coletivo Sociocultural do Rio Vermelho (CSRV) e da Associação de Moradores e Amigos do Rio Vermelho (Amarv), entre outras entidades do bairro, a FLEMD prossegue nesta quarta-feira com palestras, oficinas e workshops variados, com a presença de personalidades como a ex-vereadora Marta Rodrigues, a ativista social LGBTQIA+ Paulete Furacão e o cineasta Antônio Olavo, que participa da roda de bate-papo após a exibição do filme A Revolta dos Búzios, de sua autoria.