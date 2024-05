Golpe do câncer: mãe e filha receberam R$ 230 mil de três vítimas | A TARDE

Denúncias feitas à Polícia Civil apontam que Drielle Menezes Sena e Ana Paula Menezes Sena receberam mais de R$ 200 mil de apenas três pessoas. As vítimas teriam comprado supostos produtos importados, mas que nunca foram entregues aos compradores.

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas) está investigando a ocorrência. A dupla, que seria filha e mãe adotiva, divulgaram a oferta a pessoas conhecidas, alegando que os produtos importados estariam com baixo custo.

Segundo relatos feitos por vítimas ao Portal A TARDE, a informação passada pelas suspeitas era de que um suposto marido de Ana Paula, identificado pelo prenome de Henry, moraria na Espanha e teria acesso aos produtos com preço baixo.



As transferências para as acusadas teriam ocorrido via Pix. Elas chegaram a ser procuradas pelas equipes para depor, mas ainda não foram localizadas. Diligências estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias do crime.

Falso câncer

Drielle e Ana Paula também são acusadas de forjar um câncer para obter doações. Vaquinhas realizadas pela internet afirmam que Drielle teria sido diagnosticada com Leucemia e câncer de pulmão. Através da plataforma de doações online, mais de R$ 27 mil teriam sido obtidos por Drielle e Ana Paula.

As duas também teriam começado a vender sabonetes e feito rifas na internet para conseguir arrecadar mais dinheiro. Nestes casos, ainda não é possível mensurar a quantia que foi obtida por elas.

Em diversas denúncias relatadas nas redes sociais, vítimas Contam que chegaram a doar quantias em dinheiro e comprar os produtos com elas. Já em outros casos, serviços gratuitos e favores eram concedidos para Drielle e Ana Paula com a intenção de ajudar como forma de solidariedade.

