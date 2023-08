Governo do Estado abre 246 leitos no Hospital Espanhol para o SUS

Por determinação do governador Jerônimo Rodrigues )PT), o antigo Hospital Espanhol deixou, desde terça-feira, 1º, de atender exclusivamente pacientes com diagnóstico de covid-19 e outras síndromes respiratórias, para ampliar seu espectro de atuação.



Os 246 leitos, sendo 70 de UTI, estarão progressivamente à disposição dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), acolhendo pacientes com perfil de clínica médica adulto e pediátrica, que correspondem a maior demanda de solicitações feitas à Central Estadual de Regulação. O anúncio foi feito pelo governador, em publicação nas redes sociais, na manhã desta quarta-feira, 2.

Abrimos 246 leitos, incluindo 70 UTIs, como mais uma medida para dar mais agilidade às demandas de regulação. Os leitos do Hospital Espanhol terão atendimento pelo SUS para perfis de clínica médica adulto e pediátrica. #Saúde — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) August 2, 2023

“Essa é mais uma das medidas para acelerar as transferências e ampliar o acesso a leitos hospitalares. Todos os pacientes atendidos serão 100% regulados pela Central Estadual. Inicialmente, 98 leitos, sendo 45 de UTI, estarão operacionais, alcançando a capacidade máxima de 246 leitos nos próximos 30 dias”, afirmou Jerônimo.

A secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, ressalta que, somente de janeiro a julho de 2023, a Central Estadual de Regulação já atendeu mais de 161 mil pacientes. "Do total de solicitações diárias por leitos hospitalares, as três maiores demandas são de clínica médica, ortopedia e UTIs. Com a abertura dessa unidade, resolvemos duas questões imediatamente. E, em breve, com a abertura do Hospital Ortopédico, teremos um cenário mais ágil de atendimento dos casos mais graves", explica a secretária.

"Estamos facilitando e ampliando o acesso. Somente este ano, abrimos mais de 220 novos leitos em Jaguaquara, Irecê, Itaberaba e Salvador. Isso sem contabilizar a emergência do Hospital Geral de Ipiaú, que dobrou a capacidade de atendimentos diários”, completou a titular da pasta da Saúde.

A unidade contará com mais de 900 profissionais entre médicos, enfermeiros e equipe multiprofissional, sendo gerida pela Fundação Fabamed, após processo de seleção pública da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).

Entre as especialidades médicas que estarão à disposição dos pacientes internados, se destacam a cardiologia, nefrologia, cirurgia geral, neurologia, gastroenterologia, ginecologia, pediatria, hematologia e infectologia. A equipe multiprofissional contará com fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais, entre outros.