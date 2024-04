Graer faz disparos em criminosos no Subúrbio de Salvador; veja ação | A TARDE

A madrugada desta quarta-feira, 17, foi marcada, mais uma vez, por confrontos envolvendo traficantes e policiais das forças especiais da Secretaria da Segurança Pública (SSP) em Mirantes de Periperi, Rio Sena e Valéria, em Salvador.



A reportagem de A TARDE teve acesso a vídeos [abaixo] feitos por um morador de Águas Claras, bairro vizinho a Valéria, na periferia da capital baiana. Nas imagens registradas na madrugada é possível ouvir o helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) sobrevoando uma área de mata, local onde os criminosos se escondem. Também é possível ouvir disparos. Não há registros de feridos.

Na manhã desta quarta-feira, agentes das forças especiais realizam uma megaoperação em Mirantes de Periperi e Rio Sena, bairros que têm registrado uma onda de violência e intensos confrontos nos últimos dias. A disputa de facções por pontos de venda e armazenamento de drogas tem levado terror para os moradores.



Na noite de terça-feira, 16, um policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi baleado em Mirantes de Periperi. Segundo informações preliminares, o agente foi baleado na coxa. Ele foi encaminhado para o Hospital do Subúrbio. O estado estado de saúde não foi divulgado.

Duas pessoas já morreram em Mirantes de Periperi por conta da situação da região. Além disso, uma cabeça foi encontrada em um lata de tinta nesta segunda-feira, 15, e o corpo foi achado caído em via pública e com sinais de tortura nesta terça. A suspeita é de que, nesse caso, o homem fazia parte do tráfico.