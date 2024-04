Grátis: Acaba sábado a inscrição de curso para empreendedores negros | A TARDE

Terminam neste sábado, 30, as inscrições para a 2ª edição do Projeto Redes Alvorada, que oferece curso gratuito que ensina a aprimorar uso das redes sociais como ferramenta de trabalho.



Voltado para fortalecer a atuação de afroempreendedores, artistas e profissionais negros da economia criativa, o curso é oferecido pelo Instituto Cultural Alvorada Bahia, mais conhecido como Bloco Alvorada.

“Este projeto surge a partir de uma percepção da quantidade de associados, músicos e colaboradores que têm potencial, mas não conseguem expandir seus negócios no âmbito virtual, por falta de afinidade com o mesmo”, afirmou o presidente do Bloco Alvorada, Vadinho França.

Com início previsto para o dia 5 de abril, para participar do Redes Alvorada é necessário ser maior de 16 anos, ter contas nas redes sociais e interesse no uso da internet como espaço de crescimento profissional, ter condições de acessar internet para acompanhar aulas on-line e participar das monitorias presenciais.

As oficinas acontecem de 5 abril a 9 de maio, as consultorias e mentorias ocorrem de 8 de maio a 20 de julho, enquanto o encontro de encerramento está programado para às 14h de 27 de julho. Clique aqui para ler o edital e clique aqui para se inscrever. Para mais informações, um e-mail pode ser enviado para [email protected].

Na edição de 2022, a iniciativa possibilitou aos 50 afroempreendedores contemplados um estreitamento à cultura das comunidades tradicionais e urbanas de Salvador, lançando diferentes olhares e conhecimentos de como otimizar o uso de ferramentas digitais para melhorar e continuar produzindo e se fortalecendo enquanto empresa. Foram 30 horas de oficinas, mais de 10 horas de consultorias sobre uso, reformulação ou atualização da marca. Na edição deste ano, o benefício deverá chegar a 100 inscritos.

A segunda edição do Redes Alvorada é fruto da parceria do Instituto Cultural Alvorada Bahia com o Movimento Afroempreendedor (MOVAÊ), por meio da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (Sepromi).