Grupo A TARDE celebra 13 anos de existência do Jornal MASSA! | A TARDE

Hoje é dia de celebração, pois o Jornal MASSA!, do Grupo A TARDE, completa 13 anos de jornalismo comprometido com o propósito de dar voz ao povo baiano, e de se manter acessível, antenado e plural, refletindo a diversidade da Bahia.

O mais novo 'adolescente' está na fase de descobertas e, por isso, tem estado cada vez mais perto da juventude. Nos últimos anos, o jornal, que é líder em venda avulsa na Bahia, tem investido em inovação, mantendo-se na vanguarda no estado.



Hoje, além do impresso, o leitor tem à disposição diversos canais : o Massa!. O Portal Massa!, o grupo no WhatsApp e o perfil oficial na plataforma X (antigo Twitter). “Temos uma visão muito particular sobre as plataformas do Massa e acreditamos que poderá se tornar grande representante de regiões da Bahia, potencializando o jornalismo e garantindo informação de credibilidade”, afirma João Mello Leitão, presidente do Grupo A TARDE.



“O Massa! completa 13 anos como uma potência do jornalismo popular na Bahia, atento às inovações do mercado de comunicação”, destaca a editora-chefe e coordenadora do Jornal e Portal MASSA!, Kenna Martins. “É uma festa em dose dupla, pois também celebramos o primeiro ano Portal Massa. Um site moderno, responsivo, com produções exclusivas”, completou.



O diretor executivo de Redação A TARDE e MASSA!, Luiz Lasserre, atesta que comemorar essa data é uma alegria. “São 13 anos de uma trajetória vitoriosa, de um jornal popular que tem um projeto diferenciado, não de sensacionalismo, mas elegante, divertido”, diz.



Rafael Tiago Nunes é editor-coordenador do Portal MASSA! e já fez parte da equipe do impresso. “É importante ressaltar que, mesmo com todas as mudanças nos últimos anos, não perdeu a sua essência de mostrar a cara do povo”.



Essa integração é o que tem renovado o compromisso desse produto de ser o espelho das comunidades de Salvador e da Região Metropolitana. “Sem dúvida, esse momento do grupo é o nosso de juventude. Apesar dos 111 anos do Grupo A TARDE, os nossos produtos representam uma trajetória que rejuvenesce cada vez mais, e o Massa é um exemplo disso”, disse Caroline Góis, diretora de portais do Grupo A TARDE.



Eduardo Dute, gestor do departamento de Marketing do Grupo A TARDE, acrescenta que “o MASSA continua a ser uma voz autêntica e influente, ao informar e entreter na linguagem que o baiano entende”. Já Luciano Neves, diretor de Relações Institucionais, completa que “ouvir e interagir com o público de forma mais direta proporciona insights valiosos e feedback com potencial de atender às expectativas dos leitores”.