Grupo de mulheres lança entidade com foco na preservação do mar | A TARDE

O Museu do Mar Aleixo Belov sediou o lançamento da Associação de Mulheres do Mar (Ammar). O projeto terá a governança colaborativa, unindo órgãos públicos, empresas e sociedade civil para promover a conservação marinha e o desenvolvimento sustentável. Um dos objetivos é mobilizar os restaurantes da Ribeira sobre o descarte correto do lixo.

A solenidade contou com coletiva de imprensa e cerimônia com a presença de figuras como a jornalista Mayara Padrão e as nove fundadoras da Ammar. Além disso, também teve a participação do navegador Aleixo Belov; a ativista da conservação marinha Heloísa Schurmann e autoridades locais, como Mila Paes, secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Salvador, e Maurício Bacelar, secretário estadual de Turismo.

A Ammar é composta por mulheres de diversas áreas. Seus pilares são a sustentabilidade ambiental, social e econômica, alinhada aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. “Em minha jornada enfrentei a realidade dura de uma sociedade enraizada em preceitos machistas, onde espaços de liderança e destaque raramente são ocupados por mulheres”, declara Dávila Kess, diretora de comunicação da Ammar.

Um exemplo é a ação do restaurante Encanto da Maré, liderado por Deliene Mota, uma das conselheiras fiscais da Ammar. Seu restaurante visa mobilizar outros estabelecimentos na região da Ribeira para práticas de descarte correto de lixo. “O restaurante vai ser o projeto piloto pra gente iniciar essa campanha com os empreendedores de bares e restaurantes da Baía de Todos-os- -Santos e conscientizar as equipes sobre o descarte ideal”, declara Deliene.

Presidente da Ammar, Ágatha Wicks, enfatiza que pretendem utilizar diversas estratégias para aumentar a conscientização sobre questões relacionadas ao mar e à sustentabilidade. “Vamos criar conteúdo visual envolvente, como vídeos e imagens, para compartilhar nas plataformas e colaborar com os influenciadores que apoiam a causa da sustentabilidade marinha.”

