Grupo de vendedores de veículos faz protesto no Parque de Exposições | A TARDE

Na manhã deste domingo, 26, um grupo de vendedores de carros realizou um protesto em frente ao Parque de Exposições, na avenida Paralela, em Salvador, fechando uma das vias.

Segundo o portal Informe Baiano, um vendedor contou que a Polícia Militar estava impedindo o trabalho do vendedores na região. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os policiais discutindo com os trabalhadores no meio da rua. “A gente não pode trabalhar porque? Tem que roubar, é?”, questionou um rapaz.

“A história é que tem um empresário poderoso montando uma loja aqui e aí quer tirar todos os vendedores da região. É surreal. E aí esse empresário é muito influente, quer utilizar o poder do Estado pra se beneficiar”, bradou.

O vereador Anderson Ninho (PDT) esteve no local para apoiar a classe trabalhadora. “Estamos aqui na paralela em favor dos trabalhadores, pessoas de bem que merecem trabalhar e garantir o sustento para suas famílias. Vamos marcar uma audiência na câmara municipal para discutir esse assunto melhor e convocar as autoridades, a exemplo da polícia militar, para saber o que de fato está acontecendo”.

