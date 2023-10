Guarda Civil de Salvador oferece curso de defesa pessoal para mulheres

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador está com inscrições abertas para o curso de defesa pessoal voltado para as mulheres. A capacitação, com carga horária de 20 horas, dispõe de 20 vagas e está disponível para mulheres maiores de 18 anos, residentes nos bairros de Pernambués, Saramandaia e Boca do Rio. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp, no número (71) 98263-5530.

O curso oferecerá certificação e as aulas serão ministradas de 6 a 30 de outubro, das 9h às 11h, no Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM), no estacionamento G2 do Salvador Shopping.

Combate à violência

A capacitação contará com atividades teóricas de legislação como a Lei Maria da Penha, situações de abordagens e como preveni-las. Além disso, haverá conteúdos sobre primeiros socorros e técnicas de golpes para a defesa pessoal com a técnica goshin jitsu.

“Nós, da Guarda Municipal, estamos aumentando cada vez mais as políticas públicas relacionadas ao público feminino, no sentido de combater a violência doméstica, entre outras ações, garantindo autonomia para as mulheres se sentirem capazes de enfrentar qualquer situação adversa”, disse o coordenador de Ações de Prevenção à Violência (Cprev) da GCM, James Azevedo.