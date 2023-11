Guarda Civil Municipal é morto durante briga de trânsito na BR 324 | A TARDE

Um Guarda Civil Municipal, morreu no início da tarde desta quinta-feira,30, após ser baleado, nas proximidades de Valéria, na BR- 324, na saída de Salvador, no Sentindo Feira de Santana.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao Portal A TARDE, a situação teria sido motivada por uma briga de trânsito, em um Posto de Combustível, da região.

Após a discussão uma troca de tiros foi iniciada e, ao deixar o local de carro, o agente, que seguiu em direção a BR-324, no Sentido Feira de Santana, acabou sendo atingido por disparos de arma de fogo.

Na ocasião, ele perdeu o controle da direção e acabou batendo em uma mureta. O agente foi atingido no tórax e abdômen, foi socorrido por uma equipe da Via Bahia para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes da Polícia Militar, Via Bahia e PRF estão monitorando a região. A situação provoca um congestionamento de mais de 7 quilômetros na região.

Confira:

