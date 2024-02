Guarda Municipal monta esquema especial para Festa de Yemanjá | A TARDE

A Guarda Civil Municipal vai disponibilizar 150 agentes para atuar garantir a segurança da Ffesta de Yemanjá, que acontece na próxima sexta-feira, 2, no bairro do Rio Vermelho. Os guardas iniciarão as atividades antes da festa em apoio às fiscalizações e ordenamento realizado pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), em todo o circuito.

Além disso, a GCM realizará também ações de patrulhamento preventivo, prevenção à violência e prestará apoio nas barreiras de trânsito da Transalvador, fazendo controle de acesso em alguns pontos, apoio nos postos da Secretaria de Saúde, fiscalizações da Sedur e Limpurb, contribuindo para a segurança dos servidores do município, além da proteção dos equipamentos públicos.

"Montamos um planejamento especial para garantir que todos os baianos e turistas, possam curtir e fazer suas homenagens com segurança. Serão 150 guardas divididos entre áreas e grupamentos, atuando ao longo de todo o circuito e realizando diversas ações em prol da população. Tivemos uma festa linda e tranquila na Lavagem do Bonfim, e estamos prontos para garantir mais um resultado positivo e sem ocorrências neste 2 de Fevereiro", afirma Maurício Lima, Diretor de Segurança Urbana e Prevenção a Violência da Guarda Municipal.