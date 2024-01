Guerra de facção em Salvador deixa dois mortos na Boca do Rio | A TARDE

Dois homens foram mortos por disparos de arma de fogo, na madrugada desta quarta-feira, 3, na região da Baixa Fria, no bairro da Boca do Rio, na cidade de Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), os indivíduos executados foram identificados como Wallace Conceição Santos e Joseilson Jesus dos Santos, de 34 e 40 anos, respectivamente.

Informações preliminares apontam que o tiroteio teria se iniciado a partir do ataque de uma facção criminosa com forte atuação na região. O crime aconteceu na altura da Rua Novo Paraíso.

A dupla ainda chegou a ser socorrida por populares, que os encaminharam para uma unidade de saúde nas proximidades, mas eles não resistiram aos ferimentos.

Até o momento, ainda não há informações se as vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas. Após a investida, os homens fugiram do local.

A Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o duplo homicídio e que a autoria e motivação estão sendo apuradas.