Hemoba vai manter atendimento no feriado de Finados | A TARDE

A sede da Hemoba vai atender os voluntários que desejam doar sangue e ao cadastro de medula óssea, nesta quinta-feira, 2, dia em que se celebra o Dia de Finados. O atendimento será das 7h30 às 16h30. Já a unidade móvel de coleta (Hemóvel) estará no Shopping da Bahia, das 8h às 17h. As outras unidades localizadas em Salvador e no interior estarão fechadas. Na sexta-feira, todas as unidades da Fundação em Salvador funcionarão no horário habitual.

O estoque de sangue está abaixo do nível desejável para os tipos O+, A- e B+, necessitando de uma maior mobilização dos doadores para atender as solicitações das unidades hospitalares. O estoque é considerado crítico quando não há quantidade suficiente para atender a demanda de pelo menos três dias.



Unidades de atendimento – As unidades móveis de coleta da Hemoba funcionarão das 8h às 17h, no Salvador Shopping, dia 03, e no Shopping da Bahia, em 03 e 04/11 (sábado). Confira os horários de atendimento das unidades fixas em Salvador: Hemocentro Coordenador (sede da Hemoba), de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 16h30; Hospital do Subúrbio, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30; Hospital Ana Nery, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30; Hospital Roberto Santos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h; Hospital Santo Antônio (OSID), de segunda a sexta-feira, das 7h10 às 11h30 e das 13h às 16h. Para informações sobre os horários de atendimento das 21 unidades de coleta no interior do estado, consulte o site da Hemoba: http://hemoba.ba.gov.br/.



Critérios para doação



Para doar sangue, o candidato tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Lembrando que menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsável legal, e idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente. No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e não ter fumado por pelo menos duas horas antes do procedimento, além de ter dormido por no mínimo seis horas na noite anterior. Também é recomendável que evite alimentos gordurosos nas últimas 4 horas anteriores ao procedimento. Doar sangue é um procedimento rápido, simples e seguro. Vale frisar que todo material utilizado para a coleta é descartável, evitando assim o risco de contaminação. Para doar, é necessária apresentação de um documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional.



Cadastro de medula óssea



Para se tornar um doador de medula óssea é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não possuir doença infecciosa ou incapacitante e não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico. Nas unidades da Hemoba, o voluntário preencherá um formulário com dados pessoais e realizará a coleta de uma amostra de sangue com 5 ml para testes de compatibilidade. Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME). Os interessados em fazer parte do cadastro de medula óssea podem se dirigir a qualquer unidade da Hemoba, na capital e no interior.