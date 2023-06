Hemóvel realizará atendimento para doação de sangue na Unijorge

A Unijorge vai receber o Hemóvel, unidade de coleta externa da Fundação Hemoba, no campus Paralela, no período de 5 a 7 de junho, com funcionamento das 8h às 17h.

No Hemóvel, voluntários podem realizar a doação de sangue e fazer o cadastro no banco nacional de medula óssea. Para doar, é necessário apresentar documento original com foto e o atendimento não precisa ser agendado, será realizado por ordem de chegada.

A ação acontecerá em parceria com o curso de Enfermagem da Unijorge, em que os alunos participarão como captadores voluntários e multiplicadores, após formação realizada na Hemoba. Para Danuza Carvalho, coordenadora do Curso de Enfermagem da Unijorge, essa é uma iniciativa fundamental, principalmente, neste mês em que acontece a campanha do Junho Vermelho, para conscientização sobre a doação de sangue. “Estamos juntos com a Fundação Hemoba nessa mobilização para incentivar a população a participar desta iniciativa que pode salvar muitas vidas”, conclui.

Serviço

Atendimento do Hemóvel na Unijorge

Local: Unijorge Campus Paralela

Período: 5 a 7 de junho de 2023

Horário: 8h às 17h

Informações sobre requisitos básicos para doação de sangue estão disponíveis no site da Fundação Hemoba: www.hemoba.ba.gov.br