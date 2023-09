História de Salvador será tema de palestra em evento de tecnologia

Desde o dia 13 de setembro a Cidade do Salvador está sediando o IT Fórum, maior evento do setor de tecnologia da América Latina. A ação reúne empresários, CEOs, CIOs e público interessado em um mergulho no setor tecnológico. Até o dia 17 está programado para os participantes inscritos, além das discussões na área tecnológica, imersões na História da primeira capital do Brasil e visitas em pontos históricos da cidade.

Entre as ações destacadas será realizada, neste sábado (16), uma palestra especial na Igreja de São Francisco de Assis ministrada pelo professor, historiador e consultor Rafael Dantas, associado do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, que descortinará os “Elos de Mundos” que formaram a identidade e a História da Cidade do Salvador. Adelson de Sousa, fundador e presidente da IT Mídia, destacou que o contexto histórico reforça a essência do que a empresa quer proporcionar à região com o IT Forum Salvador. “Um resgate de conexões, tecnologia e inovação”. O historiador baiano Rafael Dantas pontuou que “toda cidade portuária é uma cidade de encontros [...] estamos falando de lugares que tiveram seu desenvolvimento cultural ligado ao mar, o que possibilitou uma série de trocas, contatos, ideias e avanços tecnológicos.”