Homem acusado de atacar ex-esposa com golpes de faca é preso | A TARDE

Um homem, suspeito de agredir e ameaçar a ex-companheira, teve o mandado de prisão preventiva cumprido nesta terça-feira (12), no bairro de Vila Canária, em Salvador, por uma equipe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas.

De acordo com a polícia, o suspeito invadiu a casa da vítima, no dia 14 de janeiro, e desferiu vários golpes de faca contra ela além de agredir a mulher com socos, tapas e puxões de cabelo.

Com o cumprimento da ordem judicial, expedida pela 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar, o homem foi submetido ao exame de lesão corporal e encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter).