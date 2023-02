Homem atropelado em São Cristóvão trabalhava na hora do acidente

O lavador de carros Sinval Santos, que morreu após ser atropelado na Avenida São Cristóvão, perto do aeroporto de Salvador, no domingo, 19, estava trabalhando no momento do acidente. De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), o óbito ocorreu depois de uma colisão entre quatro veículos.

Um dos motoristas perdeu o controle do carro e acabou atingindo a vítima, que morreu no local. Além de atingir Sinval, o carro ainda bateu em outros três veículos que estavam estacionados, e em uma barraca. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima recebeu os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso está sendo investigado pela 12ª Delegacia Territorial (DT) de Itapuã, local para onde o motorista foi levado. Testemunhas serão ouvidas pela polícia.

Em nota, a Central de Carnaval falou que o motorista trabalha para uma empresa terceirizada que está prestando serviço para ela. Mas o homem não estava em serviço no momento do acidente.