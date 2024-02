Homem bate cabeça durante briga e morre em Salvador | A TARDE

Um homem morreu após bater a cabeça durante uma briga na noite de quinta-feira, 25, na localidade conhecida como Jardim Madalena, no bairro de Brotas, em Salvador.



De acordo com as informações da Polícia Civil, a vítima, identificada como Ederson Ribeiro dos Santos, de 33 anos, entrou em luta corporal com outro homem, já identificado, e durante a briga caiu e bateu a cabeça no chão e morreu. Ainda não há informações sobre prisão.

O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico). Uma equipe do Silc/DHPP foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia.