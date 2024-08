Homem compra carro roubado em feirão de Salvador e é detido pela PRF

Quando questionado, o motorista alegou que havia adquirido o veículo por R$75 MIL - Foto: Divulgação

Um homem que havia comprado um Corolla roubado em um feirão de Salvador foi detido, na segunda-feira, 22, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 324, em São Sebastião do Passé. O veículo foi adquirido por R$ 75 mil e possuía queixa criminal desde setembro/2019, na cidade de Mucugê (BA).

A equipe realizava patrulhamento na rodovia e ao abordarem o automóvel na altura do Km 574, constatou que o Corolla portava placas clonadas e possuía sinais de adulteração.

Quando questionado, o motorista alegou que havia adquirido o veículo naquele mesmo dia por R$75 mil. Acrescentou que deu de entrada 20 mil reais e que o restante seria pago posteriormente.

O homem disse também que não realizou a vistoria para checar a regularidade do carro e nem recebeu o recibo de compra e venda. Ele foi encaminhado junto com o veículo à Delegacia de Polícia Civil de São Sebastião do Passé, onde será investigado o crime de receptação de veículo roubado (art. 180) do Código Penal.

